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Суд оставил бывшего министра транспорта Башкортостана под арестом

Сегодня, 16 мая, Верховный суд Башкортостана рассмотрел ходатайство защиты Александра Клебанова об изменении меры пресечения на домашний арест.

Фото: соцсети Александра Клебанова

Фото: соцсети Александра Клебанова

Верховный суд оставил решение решение Советского районного суда Уфы без изменений, то есть Клебанов останется под арестом до седьмого июля.

Александра Клебанова задержали седьмого мая, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова.

Следствие считает, что в прошлом году Клебанов, входя в состав директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал от подрядчика пять млн рублей в обмен на помощь в своевременной оплате по госконтракту и общее покровительство. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.

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