Суд оставил бывшего министра транспорта Башкортостана под арестом

Верховный суд оставил решение решение Советского районного суда Уфы без изменений, то есть Клебанов останется под арестом до седьмого июля.

Александра Клебанова задержали седьмого мая, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова.

Следствие считает, что в прошлом году Клебанов, входя в состав директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал от подрядчика пять млн рублей в обмен на помощь в своевременной оплате по госконтракту и общее покровительство. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.