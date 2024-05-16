Суд оставил бывшего министра транспорта Башкортостана под арестом

Сегодня, 16 мая, Верховный суд Башкортостана рассмотрел ходатайство защиты Александра Клебанова об изменении меры пресечения на домашний арест.
Фото: соцсети Александра Клебанова
Верховный суд оставил решение решение Советского районного суда Уфы без изменений, то есть Клебанов останется под арестом до седьмого июля.
Александра Клебанова задержали седьмого мая, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Минтранс Башкортостана возглавила Любовь Минакова.
Следствие считает, что в прошлом году Клебанов, входя в состав директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал от подрядчика пять млн рублей в обмен на помощь в своевременной оплате по госконтракту и общее покровительство. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.
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