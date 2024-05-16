В Башкортостане продажу алкоголя ограничат на несколько дней

Первый – это, как мы писали ранее, день «Последнего звонка», который в этом году отмечают на следующей неделе – в пятницу, 24 мая.

Уже 25 мая в Абзелиловском и Гафурийском районах стартуют первые сабантуи. В день проведения этого праздника розничная продажа алкоголя запрещена только на территории муниципалитета, где он проводится. В большинстве из них сабантуи проведут в первой половине июня.

Также не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи. Он отмечается в последнюю субботу июня (29 июня) либо в иной день, устанавливаемый муниципалитетами.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.