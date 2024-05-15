18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Компания из Китая хочет построить завод в Башкортостане

Сегодня, 15 мая, делегация от Башкортостана прибыла с официальным визитом в Поднебесную. Ее возглавляет премьер-министр правительства Андрей Назаров.

В рамках визита вице-премьер Ильшат Фазрахманов провел переговоры с представителями Таньшанской организации трансграничной электронной торговли.

Представители китайской компании заинтересованы в строительстве на территории Башкортостана завода по переработке костей крупного рогатого скота. Предприятие будет производить костяное масло, которое активно применяется в пищевой отрасли и промышленном производстве, а также пептон, широко используемый в микробиологии как питательная среда для выращивания бактерий и грибов.

Кроме того, завод будет производить костяной уголь, необходимый для производства керамики и фарфора.

Башкортостан – наиболее логичная территория для запуска такого производства, так как республика является одним из крупнейших в России производителей говядины и удобно расположена удобно в плане логистики.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: