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В июне в Уфе появится новая улица

В Уфе продолжается строительство улицы Архитектора Рехмукова. Вместе с построенной недавно улицей Мусы Гареева она обеспечит проезд к строящемуся Центру спортивной борьбы.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Эти проекты приурочены к 450-летию основания города.

Сегодня, 15 мая, мэрия Уфы сообщила о том, что строительно-монтажные работы по обустройству сети ливневой канализации на улице Архитектора Рехмукова завершены на 95%.

Параллельно отсыпается земляное полотно под будущую дорогу. Все работы завершат до 25 июня 2024 года.

Проект включает обустройство проезжей части, технических полос и парковочных мест, а также тротуаров и наружного освещения.

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