В июне в Уфе появится новая улица

Эти проекты приурочены к 450-летию основания города.

Сегодня, 15 мая, мэрия Уфы сообщила о том, что строительно-монтажные работы по обустройству сети ливневой канализации на улице Архитектора Рехмукова завершены на 95%.

Параллельно отсыпается земляное полотно под будущую дорогу. Все работы завершат до 25 июня 2024 года.

Проект включает обустройство проезжей части, технических полос и парковочных мест, а также тротуаров и наружного освещения.