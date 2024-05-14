В Башкортостане запустят производство фосфорной кислоты за 1,9 млрд рублей

На запуск производства инвестор готов потратить порядка 1,9 млрд рублей, создав на предприятии 150 новых рабочих мест. Продукция будет импортозамещающей.

Включение проекта в перечень приоритетных позволит компании претендовать на меры господдержки. В частности, речь идет о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.

Для этого в «Корпорации развития» подобрали для инвестора участок в Мелеузовском районе, который полностью соответствует требованиям проекта.

Кроме того, инвестор сможет претендовать на налоговые льготы и получение субсидии на строительство технологического комплекса.