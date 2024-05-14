В Башкортостане запустят производство фосфорной кислоты за 1,9 млрд рублей

Власти Башкортостана включили проект «Башкирской фосфатной компании» в перечень приоритетных. Она планирует наладить в республике производство чистой и технической фосфорной кислоты.
На запуск производства инвестор готов потратить порядка 1,9 млрд рублей, создав на предприятии 150 новых рабочих мест. Продукция будет импортозамещающей.
Включение проекта в перечень приоритетных позволит компании претендовать на меры господдержки. В частности, речь идет о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.
Для этого в «Корпорации развития» подобрали для инвестора участок в Мелеузовском районе, который полностью соответствует требованиям проекта.
Кроме того, инвестор сможет претендовать на налоговые льготы и получение субсидии на строительство технологического комплекса.
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