Ученые уфимского вуза научились производить из отходов материал для 3D-печати

Об этом сообщает пресс-служба Евразийского НОЦ, в который входит УГНТУ.

Основное сырье, используемое для производства филамента по этой технологии, – это отходы нефтехимического производства, то есть она решает проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, разложение которых занимает десятилетия.

«Наша технология решает сразу несколько проблем: улучшает экологию и дает дополнительный вид сырья, который можно использовать повторно. Это возможность производить импортозамещающий продукт, который имеет высокий спрос на рынке», – рассказал аспирант кафедры нефтехимии и химической технологии Филипп Калмыков.

Сейчас молодые ученые готовят заявку на регистрацию патента.