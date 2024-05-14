Ученые уфимского вуза научились производить из отходов материал для 3D-печати

Специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета создали уникальную технологию производства филамента – тонкой пластиковой нити, используемой в трехмерной печати.
Фото: Евразийский НОЦ
Об этом сообщает пресс-служба Евразийского НОЦ, в который входит УГНТУ.
Основное сырье, используемое для производства филамента по этой технологии, – это отходы нефтехимического производства, то есть она решает проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, разложение которых занимает десятилетия.
«Наша технология решает сразу несколько проблем: улучшает экологию и дает дополнительный вид сырья, который можно использовать повторно. Это возможность производить импортозамещающий продукт, который имеет высокий спрос на рынке», – рассказал аспирант кафедры нефтехимии и химической технологии Филипп Калмыков.
Сейчас молодые ученые готовят заявку на регистрацию патента.
Комментарии (0)