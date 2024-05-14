В Уфе из-за похолодания сдвинули сроки отключения горячей воды

Первоначально планировалось, что в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Сибае отключения начнутся 13 мая.

Сегодня, 14 мая, мэрия Уфы сообщила о том, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями сроки гидравлических испытаний перенесены на семь дней. Отключение горячей воды для плановых работ начнется 20 мая».

Узнать точную дату отключения воды в вашем доме можно на сайте компании. Там нужно выбрать город и набрать адрес.