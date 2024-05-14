Из-за музыкального фестиваля перекроют улицы в центре Уфы

В связи с проведением Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота», будут перекрыты следующие участки улиц.

– С 23.00 16 мая до 5.00 18 мая – участок Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической;

– 6.00 до 23.30 17 мая – участок Чернышевского от Ленина до Мустая Карима.

Сам концерт пройдет 17 мая в 18.00 в «АРТ-Квадрате». Выставки, угощения и различные мероприятия начнутся в 16.00.

В концертной программе – выступления групп «Ростов», «Десантное братство», «Блокпост», «Контингент», Владимира Воронова, Валерия Петряева, Артура Саянова, Виктора Иванова.

12+, вход свободный