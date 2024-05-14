Из-за музыкального фестиваля перекроют улицы в центре Уфы

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В связи с проведением Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота», будут перекрыты следующие участки улиц.
– С 23.00 16 мая до 5.00 18 мая – участок Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической;
– 6.00 до 23.30 17 мая – участок Чернышевского от Ленина до Мустая Карима.
Сам концерт пройдет 17 мая в 18.00 в «АРТ-Квадрате». Выставки, угощения и различные мероприятия начнутся в 16.00.
В концертной программе – выступления групп «Ростов», «Десантное братство», «Блокпост», «Контингент», Владимира Воронова, Валерия Петряева, Артура Саянова, Виктора Иванова.
12+, вход свободный
Комментарии (0)