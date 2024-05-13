В Башкортостане в пилотном режиме начнут выдавать особые пожарные извещатели

По словам Радия Хабирова, за последние 10 лет на территории Башкортостана количество погибших при пожарах, ДТП и происшествиях на воде снизилось на 33%.

«Речь идет о тысячах человек, так что показатели хорошие. Что сильно меня смущает, так это показатель количества пожаров на 100 тыс. населения. Тут есть где поработать», – сказал глава региона.

Снижать этот показатель планируют установкой пожарных извещателей с GPS-модулями, которые сразу передают информацию о срабатывании по указанному адресу. Так как раздача таких извещателей стоит недешево, пока что проект в пилотном режиме введут в одном районе с наибольшим количеством беззащитных людей – пожилых, инвалидов и так далее. Радий Хабиров поручил Минтруду заняться этим совместно с МЧС.

Также он распорядился включить показатели смертности в огне и на воде в перечень критериев оценки эффективности работы муниципалитетов. То есть теперь каждый муниципалитет будет заинтересован в том, чтобы улучшать эту статистику.