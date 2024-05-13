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В Уфе откроется выставка деревянного домостроения

Развитие деревянного домостроения считается одним из перспективных направлений. К 2030 году в Башкортостане планируют вводить по четыре млн кв. м такого жилья ежегодно.

Рендер опубликовал Минстрой Башкортостана

Рендер опубликовал Минстрой Башкортостана

В крупных городах Башкортостана появятся постоянные выставки деревянного домостроения.

Это будут большие площадки (площадью порядка одного гектара), на которых расположатся примеры деревянных домов от разных компаний.

Посещая их, жители смогут ознакомиться с современным малоэтажным строительством, возможностями возведения качественного, экологического и доступного жилья, компаниями, которые занимаются этим, и новыми технологиями и материалами.

Уже определено местоположение двух площадок – они разместятся в Октябрьском районе Уфы и в Нефтекамске.

«Это будет некий шоу-рум, гид по деревянному строительству. Планируем, что на территории площадок будет работать многофункциональный информационный центр, банковский сектор, будут проводиться различные семинары, конференции, мастер-классы», – рассказал председатель Ассоциации деревянного домостроения Евгений Гаврилов.

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