В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Минтранс Башкортостана отчитался о результатах усиленных проверок на дорогах Уфы, прошедших в субботу и воскресенье, 11-12 мая.
Всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Уфе 46 ДТП, в трех из них пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний.
Выявили 722 нарушения ПДД: чаще всего это непристегнутые водители и пассажиры либо водители, игнорирующие дорожные знаки и разметку или не пропускающие пешеходов.
Также ГИБДД задержала 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и шестерых без водительского удостоверения.
В целом по республике в майские праздники каждый день задерживали по 50-75 нетрезвых водителей.
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