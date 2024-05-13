В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Уфе 46 ДТП, в трех из них пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Выявили 722 нарушения ПДД: чаще всего это непристегнутые водители и пассажиры либо водители, игнорирующие дорожные знаки и разметку или не пропускающие пешеходов.

Также ГИБДД задержала 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и шестерых без водительского удостоверения.

В целом по республике в майские праздники каждый день задерживали по 50-75 нетрезвых водителей.