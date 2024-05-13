В Уфе 14 мая утром перекроют Шакшинский мост

Мэрия сообщает о том, что во вторник, 14 мая, мост будет перекрыт полностью с 11.00 до 12.00.

В это время специалисты проведут геодезические работы. Будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Шакшинский мост обеспечивает выезд из северных микрорайонов города к федеральной дороге М-5 «Урал», и каждый такой случай практически полностью парализует движение в той части города. И даже в остальные дни жители жалуются на многочасовые пробки с обеих сторон моста. Как мы писали ранее, летом этого года ожидаются длительные перекрытия моста.