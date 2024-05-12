В мэрии Уфы объяснили вырубку деревьев на улице Ленина

На этой неделе многие жители в соцсетях постили фотографии деревьев, срубленных в историческом центре Уфы.
Фото: администрация Уфы
В мэрии объяснили, что вырубка проводится в рамках масштабного благоустройства и озеленения улиц к празднованию 450-летия города.
Вместо 43 старых деревьев, спиленных на Ленина, высадят 50 крупномерных лип. Также будет заменена тротуарная брусчатка.
«Каждый объект находится на особом контроле. Работы также согласованы с жителями близлежащих домов по улице Ленина», – говорится в сообщении администрации Уфы.
Комментарии (0)