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В мэрии Уфы объяснили вырубку деревьев на улице Ленина

На этой неделе многие жители в соцсетях постили фотографии деревьев, срубленных в историческом центре Уфы.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В мэрии объяснили, что вырубка проводится в рамках масштабного благоустройства и озеленения улиц к празднованию 450-летия города.

Вместо 43 старых деревьев, спиленных на Ленина, высадят 50 крупномерных лип. Также будет заменена тротуарная брусчатка.

«Каждый объект находится на особом контроле. Работы также согласованы с жителями близлежащих домов по улице Ленина», – говорится в сообщении администрации Уфы.

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