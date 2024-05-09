9 мая беспилотник атаковал предприятие в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров только что официально подтвердил, что предприятие было атаковано беспилотником.

«Сегодня в районе 13.00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме.

Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать.

Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!» – сообщил глава региона.