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9 мая беспилотник атаковал предприятие в Башкортостане

Сегодня, девятого мая, на предприятии «Газпром нефтехим Салават» произошел пожар.

Фото: ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фото: ООО «Газпром нефтехим Салават»

Глава Башкортостана Радий Хабиров только что официально подтвердил, что предприятие было атаковано беспилотником.

«Сегодня в районе 13.00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме.

Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать.

Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!» – сообщил глава региона.

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