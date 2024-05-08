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В мэрии Уфы опровергли информацию об обвале дороги на Зининском путепроводе

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что «обрушилась часть Зининского путепровода за 1,5 млрд рублей».

Дорога действительно обвалилась, однако в мэрии подчеркивают, что дефект находится в 600-800 метрах от Зининского путепровода.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников выехал и опубликовал видео с места происшествия.

По его словам, все меры по организации безопасности движения приняты: территория огорожена, выполнена первичная отсыпка.

На месте установлено, что часть дороги обрушилась из-за карстовой просадки грунта, в ближайшее время ее восстановят.

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