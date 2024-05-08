В мэрии Уфы опровергли информацию об обвале дороги на Зининском путепроводе

Дорога действительно обвалилась, однако в мэрии подчеркивают, что дефект находится в 600-800 метрах от Зининского путепровода.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников выехал и опубликовал видео с места происшествия.

По его словам, все меры по организации безопасности движения приняты: территория огорожена, выполнена первичная отсыпка.

На месте установлено, что часть дороги обрушилась из-за карстовой просадки грунта, в ближайшее время ее восстановят.