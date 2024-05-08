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В Уфе открыли проезд по улице Малой Заречной

После недавнего ДТП с пятью погибшими было принято решение перекрыть участок для разворота на трассе «Уфа – Оренбург», что значительно осложнило движение в этой области.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В связи с этим мэрия решила открыть для проезда улицу Малую Заречную.

С сегодняшнего дня, восьмого мая, открыт участок Малой Заречной от Демской до Зои Космодемьянской. Его закрыли в марте 2022 года из-за капитального ремонта старого арочного моста.

Мэрия сообщает, что городские службы и подрядная организация, занимающаяся ремонтом моста, провели для этого все необходимые мероприятия, так что проезд будет безопасным.

Ранее сообщали, что на этом участке установят знаки, уберут лишние металлические конструкции и отремонтируют дорогу.

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