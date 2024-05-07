18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Начался ремонт улицы Набережная реки Уфы

В этом году по нацпроекту отремонтируют одну из наиболее значимых улиц Сипайлово, уже давно нуждающуюся в ремонте.

Об этом сегодня, седьмого мая, в соцсетях сообщил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

«Давно этого ждали жители Сипайлово. Сегодня по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приступили к ремонту одной из основных артерий микрорайона – улицы Набережная реки Уфы.

В этот юбилейный для города год обновим участок от улицы Современников до улицы Маршала Жукова. Его протяженность более четырех километров. Сейчас подрядная организация убирает старый слой асфальта», – подписал Плотников это фото.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: