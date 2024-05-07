Начался ремонт улицы Набережная реки Уфы

Об этом сегодня, седьмого мая, в соцсетях сообщил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

«Давно этого ждали жители Сипайлово. Сегодня по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приступили к ремонту одной из основных артерий микрорайона – улицы Набережная реки Уфы.

В этот юбилейный для города год обновим участок от улицы Современников до улицы Маршала Жукова. Его протяженность более четырех километров. Сейчас подрядная организация убирает старый слой асфальта», – подписал Плотников это фото.