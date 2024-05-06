Ратмир Мавлиев: «Уфа к проведению Дня Победы готова»

По словам мэра, в этом году в Уфе состоится более 20 спортивных соревнований, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне с участием более пяти тыс. человек.

Основные мероприятия девятого мая пройдут на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»), в парках «Демский», «Первомайский», «Волна», «Кашкадан», Победы и Якутова, а также в саду имени Аксакова.

В городе уже завершили оформление улиц и площадей ко Дню Победы, обновятся все праздничные арт-объекты.

Сейчас ведутся ремонт дорог и нанесение разметки, приводятся в порядок воинские мемориалы, памятники, братские могилы.

С девятого по 12 мая городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Девятого мая на время проведения парада общественный транспорт будет объезжать проспект Октября.

«Решение всех организационных вопросов находится на контроле, Уфа к проведению Дня Победы готова», – закончил доклад Ратмир Мавлиев.