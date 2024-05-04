Башкортостан потратит 445 млн рублей на поддержку бизнеса

По словам Андрея Назарова, за год таких предпринимателей стало больше на 5,9%. Всего в регионе 139,1 тыс. субъектов МСП, на которых трудятся более четверти занятого населения. Растет и число самозанятых – их в Башкортостане уже более 205,6 тыс., что на 10,5% выше, чем в прошлом году.

96,8% субъектов предпринимательства – это микропредприятия. Их численность с начала года выросла на 2,4% и достигла 134,7 тысяч единиц. Налоговые поступления в бюджет выросли в 1,5 раза и за три месяца этого года составили 3,2 млрд рублей.

«Задача – всячески помогать нашим предпринимателям. Но также важно научить их пользоваться всеми мерами господдержки. В 13 муниципалитетах у нас работают офисы Центра "Мой бизнес", где можно получить все консультации в режиме "единого окна". Всего с начала года Центр организовал 52 мероприятия и предоставил почти три тысячи услуг.

В рамках нацпроекта мы реализуем три своих проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

На эти цели в 2024 году предусмотрено 445,1 млн рублей, в том числе средства республики – 8,9 млн рублей», – сообщил глава правительства.