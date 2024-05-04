В Уфе перекроют Советскую, Первомайскую, Софьи Перовской и другие улицы

Седьмого мая будет введено частичное перекрытие движения транспорта с 9.00 до 14.30 по улицам:

– Комарова – от Матвея Пинского до Конституции;

– Матвея Пинского – от Комарова до Кольцевой;

– Кольцевой – нечетная сторона от Матвея Пинского до Первомайской;

– Первомайской – от Кольцевой до Комарова;

– по проезду вдоль парка Победы – от Западной до Комарова.

Эти ограничения связаны с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Также мэрия сообщает о том, что в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции до девятого мая продлено перекрытие движения по улице Советской на участке, который примыкает к Октябрьской революции.

Кроме того, с шестого мая по первое октября 2024 года из-за строительства улицы Генерала Рыленко будет перекрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне Софьи Перовской, в районе пересечения со Степана Кувыкина.

Ранее мы писали о том, что сегодня, четвертого мая, вечером будут перекрывать проспект Октября и улицы около храмов.