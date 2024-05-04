В Уфе перекроют Советскую, Первомайскую, Софьи Перовской и другие улицы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Седьмого мая будет введено частичное перекрытие движения транспорта с 9.00 до 14.30 по улицам:
– Комарова – от Матвея Пинского до Конституции;
– Матвея Пинского – от Комарова до Кольцевой;
– Кольцевой – нечетная сторона от Матвея Пинского до Первомайской;
– Первомайской – от Кольцевой до Комарова;
– по проезду вдоль парка Победы – от Западной до Комарова.
Эти ограничения связаны с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Также мэрия сообщает о том, что в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции до девятого мая продлено перекрытие движения по улице Советской на участке, который примыкает к Октябрьской революции.
Кроме того, с шестого мая по первое октября 2024 года из-за строительства улицы Генерала Рыленко будет перекрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне Софьи Перовской, в районе пересечения со Степана Кувыкина.
Ранее мы писали о том, что сегодня, четвертого мая, вечером будут перекрывать проспект Октября и улицы около храмов.
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