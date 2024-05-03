В Уфе на Пасху перекроют улицы около храмов

В период с 17.00 четвертого мая до 11.00 пятого мая ограничат движение транспорта на следующих улицах:

– Дюртюлинской;

– Кирова – от Ветошникова до Айской;

– Амурской – от Амурской, 60 до Кирова, 89;

– Крестьянской – от Крестьянской, 63 до проезда вдоль Кирова, 91;

– Бехтерева – от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;

– Маяковского – от Архитектурной до Калинина;

– по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А.