В Уфе на Пасху перекроют улицы около храмов

С вечера завтрашнего дня, четвертого мая, в храмах Уфы начнутся пасхальные богослужения. Для обеспечения безопасности закроют движение на некоторых улицах.
В период с 17.00 четвертого мая до 11.00 пятого мая ограничат движение транспорта на следующих улицах:
– Дюртюлинской;
– Кирова – от Ветошникова до Айской;
– Амурской – от Амурской, 60 до Кирова, 89;
– Крестьянской – от Крестьянской, 63 до проезда вдоль Кирова, 91;
– Бехтерева – от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;
– Маяковского – от Архитектурной до Калинина;
– по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А.
Комментарии (0)