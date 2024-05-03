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Под Уфой откроют производство биодобавок за 614 млн рублей

Компания «Урал» получила в аренду земельный участок без торгов в качестве меры государственной поддержки, так как ее продукция будет импортозамещающей.

Компания будет производить в Уфимском районе биодобавки на основе экологически чистой переработанной продукции пчеловодства.

Эти биодобавки будут повышать сопротивляемость иммунной системы человека.

Объем инвестиций оценивается в 614 млн рублей. Проект включен в перечень приоритетных, так что инвестор сможет воспользоваться и другими мерами господдержки: это могут быть, например, льготы по налогу на имущество или применение инвестиционного налогового вычета.

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