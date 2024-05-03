Под Уфой откроют производство биодобавок за 614 млн рублей

Компания будет производить в Уфимском районе биодобавки на основе экологически чистой переработанной продукции пчеловодства.

Эти биодобавки будут повышать сопротивляемость иммунной системы человека.

Объем инвестиций оценивается в 614 млн рублей. Проект включен в перечень приоритетных, так что инвестор сможет воспользоваться и другими мерами господдержки: это могут быть, например, льготы по налогу на имущество или применение инвестиционного налогового вычета.