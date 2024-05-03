В Башкортостане резко похолодает до -6°

«По данным Башгидрометцентра, ночью с третьего на четвертое мая местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°, -5°.

Ночью пятого мая – заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°, -6° ожидаются в большинстве районов республики. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении ГК по ЧС.

Башгидромет связывает похолодание с продвижением воздушных масс с арктических морей. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут ниже климатической нормы на 5-7°.

Территория республики будет находиться в тыловой части циклона – в большинстве районов пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности, местами с мокрым снегом, в отдельных северо-восточных и горных районах республики возможно установление временного снежного покрова.