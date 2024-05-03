Ратмир Мавлиев: «Наша задача – сделать здравоохранение в Уфе доступным и комфортным»

В Уфе продолжается республиканская программа по модернизации учреждений здравоохранения. Она рассчитана на семь лет и началась с капитального ремонта в больницах.
По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, на этот год запланирован ремонт в городских детских поликлиниках №2 и №5, Городской клинической больнице №8, диагностическом корпусе РКБ имени Куватова, детском отделении противотуберкулезного диспансера.
Всего вместе с филиалами это семь зданий, в которых будет проведен капитальный ремонт. В этом месяце начнут завозить и новое оборудование. Стоимость всей программы оценивается в восемь млрд рублей.
«До 2029 года планируем отремонтировать 118 объектов. Наша задача – сделать здравоохранение в Уфе доступным и комфортным», – сообщил Мавлиев.
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