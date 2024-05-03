Ратмир Мавлиев: «Наша задача – сделать здравоохранение в Уфе доступным и комфортным»

По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, на этот год запланирован ремонт в городских детских поликлиниках №2 и №5, Городской клинической больнице №8, диагностическом корпусе РКБ имени Куватова, детском отделении противотуберкулезного диспансера.

Всего вместе с филиалами это семь зданий, в которых будет проведен капитальный ремонт. В этом месяце начнут завозить и новое оборудование. Стоимость всей программы оценивается в восемь млрд рублей.

«До 2029 года планируем отремонтировать 118 объектов. Наша задача – сделать здравоохранение в Уфе доступным и комфортным», – сообщил Мавлиев.