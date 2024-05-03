В ближайшее воскресенье, пятого мая, православный мир отмечает главный христианский праздник – Светлую Пасху.
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В этом году в Уфе пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах.
Демский район
Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая.
Калининский район
Богородско-Уфимский храм (Ферина,15) – с 23.00 четвертого мая до 3.00 пятого мая и с 7.00 до 11.00 пятого мая;
Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – с 23.30 четвертого мая до 3.00 пятого мая;
Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – с 23.00 четвертого мая до 3.00 пятого мая.
Кировский район
Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.00 до 10.00 пятого мая;
Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая;
Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 11.00 пятого мая;
Покровский храм (Мингажева, 4) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 10.00 пятого мая.
Ленинский район
Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.30 до 11.00 пятого мая;
Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – с 23.00 четвертого мая до 1.30 пятого мая и с 8.30 до 10.00 пятого мая.
Октябрьский район
Петро-Павловский храм (Нагаево, Парковая, 11А) – с 23.30 четвертого мая до 2.30 пятого мая;
Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) – с 23.00 четвертого мая до 1.30 пятого мая и с 9.00 до 11.00 пятого мая;
Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161 к.1) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 10.30 пятого мая.
Орджоникидзевский район
Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – с 22.00 четвертого мая до 1.00 пятого мая;
Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – с 23.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 6.30 до 10.00 пятого мая;
Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) – с 24.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая.
Советский район
Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) – с 23.30 четвертого мая до 1.00 пятого мая;
Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – с 21.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.30 до 11.00 пятого мая;
Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) – с 23.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая.
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