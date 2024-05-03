В этом году в Уфе пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах.

Демский район

Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм (Ферина,15) – с 23.00 четвертого мая до 3.00 пятого мая и с 7.00 до 11.00 пятого мая;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – с 23.30 четвертого мая до 3.00 пятого мая;

Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – с 23.00 четвертого мая до 3.00 пятого мая.

Кировский район

Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.00 до 10.00 пятого мая;

Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая;

Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 11.00 пятого мая;

Покровский храм (Мингажева, 4) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 10.00 пятого мая.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.30 до 11.00 пятого мая;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – с 23.00 четвертого мая до 1.30 пятого мая и с 8.30 до 10.00 пятого мая.

Октябрьский район

Петро-Павловский храм (Нагаево, Парковая, 11А) – с 23.30 четвертого мая до 2.30 пятого мая;

Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) – с 23.00 четвертого мая до 1.30 пятого мая и с 9.00 до 11.00 пятого мая;

Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161 к.1) – с 23.30 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 7.00 до 10.30 пятого мая.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – с 22.00 четвертого мая до 1.00 пятого мая;

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – с 23.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 6.30 до 10.00 пятого мая;

Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) – с 24.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая.

Советский район

Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) – с 23.30 четвертого мая до 1.00 пятого мая;

Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – с 21.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая и с 8.30 до 11.00 пятого мая;

Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) – с 23.00 четвертого мая до 2.00 пятого мая.