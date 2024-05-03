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В Уфе из-за подготовки ко Дню Победы перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схему опубликовала администрация Уфы

Схему опубликовала администрация Уфы

Схему опубликовала администрация Уфы

Схему опубликовала администрация Уфы

Схему опубликовала администрация Уфы

Схему опубликовала администрация Уфы

Завтра, четвертого мая, с 18.00 до 21.30 перекроют участок проспекта Октября от Южного проезда до улицы Кольской и Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной.

Седьмого мая в это же время будут закрыты участки:

– проспекта Октября – от Шафиева до Кольской;

– Северного и Южного проездов – от проспекта Октября до Российской;

– Новогорной – от Южного до Северного проезда.

Ограничение связано с проведением генеральных репетиций торжественных парадов в рамках подготовки ко Дню Победы.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы, поэтому лучше заранее перепарковать машину.

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