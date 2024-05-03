В Уфе из-за подготовки ко Дню Победы перекроют несколько улиц

Завтра, четвертого мая, с 18.00 до 21.30 перекроют участок проспекта Октября от Южного проезда до улицы Кольской и Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной.

Седьмого мая в это же время будут закрыты участки:

– проспекта Октября – от Шафиева до Кольской;

– Северного и Южного проездов – от проспекта Октября до Российской;

– Новогорной – от Южного до Северного проезда.

Ограничение связано с проведением генеральных репетиций торжественных парадов в рамках подготовки ко Дню Победы.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы, поэтому лучше заранее перепарковать машину.