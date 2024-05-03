В Уфе из-за подготовки ко Дню Победы перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Завтра, четвертого мая, с 18.00 до 21.30 перекроют участок проспекта Октября от Южного проезда до улицы Кольской и Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной.
Седьмого мая в это же время будут закрыты участки:
– проспекта Октября – от Шафиева до Кольской;
– Северного и Южного проездов – от проспекта Октября до Российской;
– Новогорной – от Южного до Северного проезда.
Ограничение связано с проведением генеральных репетиций торжественных парадов в рамках подготовки ко Дню Победы.
Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.
Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы, поэтому лучше заранее перепарковать машину.
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