В Уфу прибыл четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

Сегодня, второго мая, у причала «Монумент Дружбы» остановился четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин», осуществляющий рейс Нижний Новгород – Уфа – Нижний Новгород. Он пробудет здесь до 18.00 третьего мая, после чего направится в Елабугу.

Завтра в 9.00 к причалу у Монумента Дружбы пришвартуются еще три теплохода: «Александр Бенуа», «Николай Некрасов» и «Виссарион Белинский», они пробудут в городе до 18.00 и 19.00 субботы, четвертого мая.

С 17.30 пятого мая до 19.00 шестого мая у берега Белой простоит теплоход «Михаил Кутузов», а с 10.00 до 14.00 седьмого мая – «Александр Свешников».

На следующий день, восьмого мая, с 8.00 до 18.00 в столице Башкортостана будет гостить теплоход «Русь Великая».

Следующие судна прибудут уже после Дня Победы: с 9.00 13 мая до 18.00 14 мая вновь запланирована стоянка «Александра Пушкина»;

20 мая с 9.00 до 15.00 – стоянка теплохода «Принцесса Анабелла»;

с 10.00 до 18.00 24 мая можно будет полюбоваться на теплоход «Алдан».