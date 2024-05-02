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Синоптики рассказали, каким будет май в Башкортостане

В этом году зимой в республике были сильнейшие перепады температуры, весна где-то прогуляла весь март, зато в апреле наступило кратковременное лето. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в мае.

«По сведению Гидрометцентра России, в республике в мае среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +13°).

Будет наблюдаться дефицит осадков – месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе завтра, третьего мая, и в выходные похолодает до +7°, +9° днем и до 0°, -1° ночью. Дни будут дождливыми, а по ночам будет идти снег с дождем.

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