Синоптики рассказали, каким будет май в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в республике в мае среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +13°).

Будет наблюдаться дефицит осадков – месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе завтра, третьего мая, и в выходные похолодает до +7°, +9° днем и до 0°, -1° ночью. Дни будут дождливыми, а по ночам будет идти снег с дождем.