Синоптики рассказали, каким будет май в Башкортостане

В этом году зимой в республике были сильнейшие перепады температуры, весна где-то прогуляла весь март, зато в апреле наступило кратковременное лето. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в мае.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике в мае среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +13°).
Будет наблюдаться дефицит осадков – месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
В Уфе завтра, третьего мая, и в выходные похолодает до +7°, +9° днем и до 0°, -1° ночью. Дни будут дождливыми, а по ночам будет идти снег с дождем.
Комментарии (0)