В Уфе перекроют участки двух улиц

В период с 0.15 третьего мая до 23.50 четвертого мая будет перекрыта правая полоса улицы Интернациональной на участке между домами №58 и №60/1.

Ограничение связано с доставкой крупногабаритного груза для реконструкции тепломагистрали.

Кроме того, четвертого мая из-за работ по кронированию деревьев с 10.00 до 15.00 перекроют половину проезжей части Мингажева на участке между домами №59 и №73.

На сегодняшний день в Уфе до третьего мая закрыт участок улицы Советской, примыкающий к Октябрьской революции. Также до 11 мая будет ограничено движение транспорта по двум крайним полосам улицы Ленина на перекрестке с Октябрьской Революции, а участок от Советской до Цюрупы останется закрытым до 30 июня.