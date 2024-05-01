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Дарья Донцова, Ольга Кабо, Оксана Федорова и другие знаменитости прибудут в Уфу на ярмарку «Китап-байрам»

Главное событие для книгоиздателей, писателей и читателей со всей России и ближнего зарубежья этого года состоится уже в мае.

kitap-bayram.ru

kitap-bayram.ru

Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» пройдет на Советской площади с 24 по 26 мая.

В прошлом году ее посетили представителей более 200 издательств из 16 регионов России и делегации из шести зарубежных стран. Гостями первого «Китап-байрама» стали Татьяна Устинова, Михаил Лабковский, Даниил Спиваковский, Дмитрий Дюжев, Дарья Мороз, Дмитрий Дибров и другие известные писатели, актеры, музыканты и телеведущие. Почетным гостем был Владимир Мединский.

В этом году ожидается прибытие писателей Дарьи Донцовой и Олега Роя, а также актера Александра Олешко, телеведущей Оксаны Федоровой и других звезд.

На ярмарке пройдет благотворительная акция, в рамках которой планируется собрать книги для школьных библиотек Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В день закрытия фестиваля на главной сцене «Китап-байрама» ведущие актеры театра Моссовета Ольга Кабо, Дмитрий Щербина, Екатерина Девкина и Владимир Андриянов представят спектакль «Неотправленные письма» по роману Олега Роя. Режиссером постановки выступил Вячеслав Манучаров.

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