Дарья Донцова, Ольга Кабо, Оксана Федорова и другие знаменитости прибудут в Уфу на ярмарку «Китап-байрам»

Главное событие для книгоиздателей, писателей и читателей со всей России и ближнего зарубежья этого года состоится уже в мае.
kitap-bayram.ru
Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» пройдет на Советской площади с 24 по 26 мая.
В прошлом году ее посетили представителей более 200 издательств из 16 регионов России и делегации из шести зарубежных стран. Гостями первого «Китап-байрама» стали Татьяна Устинова, Михаил Лабковский, Даниил Спиваковский, Дмитрий Дюжев, Дарья Мороз, Дмитрий Дибров и другие известные писатели, актеры, музыканты и телеведущие. Почетным гостем был Владимир Мединский.
В этом году ожидается прибытие писателей Дарьи Донцовой и Олега Роя, а также актера Александра Олешко, телеведущей Оксаны Федоровой и других звезд.
На ярмарке пройдет благотворительная акция, в рамках которой планируется собрать книги для школьных библиотек Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В день закрытия фестиваля на главной сцене «Китап-байрама» ведущие актеры театра Моссовета Ольга Кабо, Дмитрий Щербина, Екатерина Девкина и Владимир Андриянов представят спектакль «Неотправленные письма» по роману Олега Роя. Режиссером постановки выступил Вячеслав Манучаров.
0+, вход свободный
Комментарии (0)