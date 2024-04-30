Уфимскую больницу перестроят под новый стандарт оказания экстренной помощи

По словам министра, в больнице изменится планировка приемного отделения: его превратят в многофункциональное пространство.

Вся диагностика расположится на первом этаже, расположение врачебных кабинетов поменяется для максимального сокращения пути пациента по приемному покою.

«Поменяется концепция оказания медицинской помощи. Мы переходим от принципа "Пациент идет к врачу" к "Врач идет к пациенту". При поступлении пациентов начнем распределять по принципу "триаж". Это медицинская сортировка на группы, исходя из срочности лечебных мероприятий. Их всего три.

– По "красной ветке" будут направляться пациенты с неотложными состояниями. Это те, кто нуждается в операции или реанимации прямо сейчас.

– По "желтой" – все те, кому требуется неотложная помощь, но угрозы для жизни нет.

– А по "зеленой" – пациенты с недомоганием», – рассказал Айрат Рахматуллин.

Кроме того, благодаря цифровой интеграции врачи приемного покоя будут знать о новом пациенте, его состоянии и предварительном диагнозе еще до его поступления по «скорой».

В Минздраве считают, что эти шаги позволят сократить время оказания экстренной помощи в 1,5 раза, а также 70% пациентов получить полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления.