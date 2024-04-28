В Уфе похолодает до +1°, пойдет снег

В первые майские праздники в Уфе поменяется погода: почти летняя жара сменится умеренной весенней прохладой и ночными заморозками.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на следующей неделе будет мало, солнце заглянет только в пятницу и субботу.
Понедельник, 29 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.
Вторник, 30 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +6°, без осадков.
Среда, 1 мая: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +5°, без осадков.
Четверг, 2 мая: до +15°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +2°, временами дождь со снегом.
Пятница, 3 мая: до +12°, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночь на субботу – +1°, без осадков.
Суббота, 4 мая: до +12°, облачно с прояснениями, без осадков.
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