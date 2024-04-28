В Уфе похолодает до +1°, пойдет снег

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на следующей неделе будет мало, солнце заглянет только в пятницу и субботу.

Понедельник, 29 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.

Вторник, 30 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +6°, без осадков.

Среда, 1 мая: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +5°, без осадков.

Четверг, 2 мая: до +15°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +2°, временами дождь со снегом.

Пятница, 3 мая: до +12°, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночь на субботу – +1°, без осадков.

Суббота, 4 мая: до +12°, облачно с прояснениями, без осадков.