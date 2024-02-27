Жители Башкортостана стали употреблять больше крепкого алкоголя

В 2022 году жители Башкортостана употребляли в среднем 7,6 литров крепкого алкоголя на человека в год. В 2023 году этот показатель вырос до 7,8 литров (+2,9%), что больше среднего по стране (7 литров).

Ценителей вина в регионе меньше: в 2022 году употребляли в среднем 3,5 литра на человека в год, в 2023 – 3,6 литра (+1,4%), что значительно ниже среднего показателя по России (5,9 литра).

Что касается пивоваренной продукции (сидра, пуаре, медовухи) – популярность таких напитков в Башкортостане за год снизилась с 61,5 до 55,5 литра на человека в год (-9,7%), однако все равно выше остается среднего показателя по стране (53,3 литра).