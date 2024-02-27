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В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

Администрация Уфы предупреждает о том, что водителям не удастся припарковаться на популярном месте из-за мероприятия.

Сегодня, 27 февраля, с 9.00 до 17.00 будет перекрыта парковка у конгресс-холла «Торатау» (Заки Валиди, 2, «Телецентр»).

Перекрытие связано с организацией и отправкой гуманитарного конвоя в зону проведения СВО.

Прошлый конвой добрался до места расположения бойцов 17 февраля и включал подарки к празднику, автомобили, запчасти и другие вещи первой необходимости, а также посылки от родных и письма от школьников.

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