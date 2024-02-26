В Роспотребнадзоре Башкортостана объяснили, может ли сотовый оператор менять стоимость тарифа

Вопрос от жительницы республики: «Скажите, пожалуйста, это законно? Сотовая связь "Билайн" в одностороннем порядке повышает абонентскую плату».

Ответ Роспотребнадзора Башкортостана: «Действующим законодательством операторам связи предоставлено право в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги связи без получения письменного согласия от абонентов.

Оператор связи обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги извещать об этом абонентов через сайт.

При получении уведомления от оператора связи об изменении действующего тарифного плана вы вправе:

– согласиться с условиями нового тарифного плана;

– перейти на другой тарифный план;

– расторгнуть договор с оператором связи».