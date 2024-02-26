В Башкортостане усилят контроль за внешним видом городов

Республиканский парламент принял поправки в статью 311 закона о местном самоуправлении.
Фото: мэрия Уфы
Теперь органы местного самоуправления смогут обязывать муниципальные учреждения самостоятельно контролировать благоустройство вверенных им территорий.
«Дело в том, что с изменением федерального законодательства административные комиссии утратили часть своих функций и сегодня не могут привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение правил благоустройства.
В результате, например, на всю Уфу осталось лишь девять специалистов, наделенных соответствующими полномочиями.
Принятие закона позволит значительно расширить круг уполномоченных лиц и наладить должный контроль за внешним видом городов и сел для комфортной жизни людей. Для Уфы, учитывая предстоящее празднование 450-летия, это особенно важно», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.
Закон направлен на подпись Радию Хабирову.
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