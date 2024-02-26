В Башкортостане усилят контроль за внешним видом городов

Теперь органы местного самоуправления смогут обязывать муниципальные учреждения самостоятельно контролировать благоустройство вверенных им территорий.

«Дело в том, что с изменением федерального законодательства административные комиссии утратили часть своих функций и сегодня не могут привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение правил благоустройства.

В результате, например, на всю Уфу осталось лишь девять специалистов, наделенных соответствующими полномочиями.

Принятие закона позволит значительно расширить круг уполномоченных лиц и наладить должный контроль за внешним видом городов и сел для комфортной жизни людей. Для Уфы, учитывая предстоящее празднование 450-летия, это особенно важно», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Закон направлен на подпись Радию Хабирову.