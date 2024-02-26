В Уфе отключат воду в пяти районах

27 февраля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:

Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.

Мушникова – 2а.

Кировский район, холодная вода, с 15.00 до 22.00:

Цюрупы – 9.

Советская – 14.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Российская – 98, 100, 100/2, 100/3, 102, 104, 104/1, 108, 108/1.

28 февраля

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Баязита Бикбая –12, 12/1, 14, 16, 23.

Маршала Жукова – 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 21.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Шота Руставели – 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37/1.

Российская – 1, 1/1, 3, 3а, 5/1.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

8 Марта – 11, 13, 15.

Айская – 90, 92.

29 февраля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Транспортная – 26, 26/1, 28.