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В Уфе потеплеет до -1°

В последние дни зимы погода порадует уфимцев, уставших от долго периода холодов. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя будет теплой, осадков обещают мало, солнце погостит в Уфе пару дней.

Понедельник, 26 февраля: до -6°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -20°, без осадков.

Вторник, 27 февраля: до -4°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -14°, без осадков.

Среда, 28 февраля: до -2°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -14°, без осадков.

Четверг, 29 февраля: до -2°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -10°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 1 марта: до -1°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -14°, небольшой снег.

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