Книжный магазин «Китап» в Уфе переедет на новое место

О скором открытии обновленного книжного магазина в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров, опубликовав эти фото и рендеры. По его словам, помещение на улице Ленина (остановка «Гостиный двор») уже готово, совсем скоро появится и вывеска. Открытие состоится в марте.

В этом году издательству «Китап» исполняется 105 лет. В нем печатают книги на башкирском и русском языках, литературу народов Башкортостана.

«Расположение нового магазина – удобное для наших жителей и для туристов. Последнее особенно важно – издательство продвигает бренд Башкортостана далеко за пределы региона. Через маркетплейсы наши книги уезжают по всей стране и даже за границу.

К оформлению торгового зала подошли творчески. К традиционным полкам с книгами добавят удобные кресла. А кроме книг "Китапа", будут продавать и продукцию национальных издательств со всей страны. И обязательно – сувениры», – написал Радий Хабиров.