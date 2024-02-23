В Башкортостане подешевели яйца и курица

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи – свекла (5,4%), морковь (4,5%), помидоры (2,4%) и лук (2%).

Также поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вареную колбасу (2,7%) и муку (2,6%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (2,2%), яйца (1,7%), макароны (1,5%), вермишель (1,1%) и курица (1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.