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В Башкортостане подешевели яйца и курица

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 12 по 19 февраля 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи – свекла (5,4%), морковь (4,5%), помидоры (2,4%) и лук (2%).

Также поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вареную колбасу (2,7%) и муку (2,6%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (2,2%), яйца (1,7%), макароны (1,5%), вермишель (1,1%) и курица (1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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