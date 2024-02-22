Из-за приостановки лицензии «Киви банка» начались сбои в работе приложения «Алга»

За деятельностью «Киви банка» следили с 2020 года, на многочисленные замечания Центробанка он не реагировал, постоянно используя различные схемы для обхода ограничений.

Минтранс Башкортостана сообщает о том, что в мобильном приложении «Транспортная карта Алга» приостановлены операции по пополнению карты.

Сейчас сотрудники АО «Башкирский регистр социальных карт» переключают мобильное приложение на другой банк, это займет некоторое время. Обещают, что возможность пополнить карту появится на следующей неделе, то есть после 25 февраля.