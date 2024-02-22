Банк России внес 22 компании из Башкортостана в список сомнительных организаций

Всего за прошлый год в регионе выявлено 22 компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это черные кредиторы – организации, незаконно выдающие займы (19) и пирамиды (три).

Незаконной выдачей займов в регионе занимаются в основном компании, которые выдают себя за ломбарды и микрофинансовые организации, но на самом деле не состоят в государственных реестрах.

«Клиенты лжеломбардов могут остаться без заложенного имущества, которое кредитор может продать в любой момент. А заемщики незаконных микрокредитных компаний часто получают займы под завышенные проценты.

Есть также комиссионные магазины, которые маскируются под ломбарды. Они принимают от граждан имущество с правом выкупа, однако на деле могут продать заложенные ценности», – сообщил заместитель управляющего региональным отделением Нацбанка Наиль Габидуллин.

Сведения о сомнительных финансовых компаниях Банк России вносит в предупредительный список. Перечень размещен на сайте регулятора и находится в свободном доступе, чтобы все желающие могли проверить организацию, с которой собираются иметь дело. Сегодня в этом перечне более 12,5 тыс. компаний со всей страны, 50 из них зарегистрированы в Башкортостане.