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Как будут работать больницы и поликлиники Башкортостана 23-25 февраля?

23 февраля в России отмечают День защитника отечества. Медицинские организации республики перейдут на особый режим работы.

– Травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе уфимских больниц №5, №8, №21, ГКБ Демского района и РДКБ.

– Помощь офтальмолога можно будет получить в больнице №8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.

– Поликлиники 23 и 24 февраля будут работать с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов. 25 февраля – выходной.

– Женские консультации 24 февраля будут принимать пациентов по графику субботы.

– Биоматериал для проведения неонатального будет приниматься в Уфе ежедневно по адресу: Гафури, 74.

– 23 февраля пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня.

– Выписка рецептов и выдача лекарств будет организована 23 и 24 февраля.

– Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях будет оказываться круглосуточно.

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