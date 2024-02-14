Прокуратура Башкортостана в 2023 году выявила коррупционных нарушений при реализации нацпроектов на 100 млн рублей

Всего в 2023 году прокуратурой было выявлено 39 коррупционных проявлений при реализации национальных проектов.

Для их устранения в суд направлено восемь исков на общую сумму более 100 млн рублей, внесено 19 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 25 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.

В частности, осуждены СПК «Дубрава» и «Гафурийский», ООО «Издательство "ЮжУралПечать"», к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица и работники ГАУ РБ «Аскинский лесхоз», больниц Нефтекамска, Сибая, Аургазинского района, Демского и Орджоникидзевского районов Уфы, аннулированы сертификаты, выданные УМЦ «Спектр».