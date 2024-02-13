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Бывший мэр Межгорья признался в присвоении почти 150 тыс. рублей

Следственным отделом в ЗАТО Межгорье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города.

Фото: администрация Межгорья

Фото: администрация Межгорья

Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемый, будучи врио главы администрации, сам себе незаконно выписывал прибавки к зарплате в виде премий и других выплат.

Все распоряжения он составлял сам, подписывал и передавал в бухгалтерию. При этом право начислять стимулирующие выплаты мэру имеет только председатель городского совета.

Первоначально в СК сообщили, что таким образом он присвоил из бюджета более 1,3 млн рублей. Теперь, однако, речь идет о почти 150 тыс. рублей – в присвоении этой суммы чиновник признался.

Уголовное дело будет направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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