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В Уфе установили новые указатели от студии Артемия Лебедева

В центре Уфы продолжается установка директивных указателей, показывающих направление и расстояние до ближайших туристических объектов, а также стендов, которые предназначены для обозначения парков, скверов и садов.

Дизайн-проект туристической навигации для Уфы разработала в 2021 году студия Артемия Лебедева, подробнее о нем мы писали ранее.

Цвета подобраны так, чтобы обеспечивать максимальный контраст информации и привлекать внимание яркими акцентами, которые отсылают к уральским самоцветам, сдобренным национальным башкирским колоритом.

В скором времени, помимо директивных указателей, по всему городу появятся информационные и парковые стенды, маршрутные стелы, таблички на объектах культурного наследия, карт-схемы шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями.

Фото опубликовал 12 декабря Ратмир Мавлиев.

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