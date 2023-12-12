В Уфе установили новые указатели от студии Артемия Лебедева

Дизайн-проект туристической навигации для Уфы разработала в 2021 году студия Артемия Лебедева, подробнее о нем мы писали ранее.

Цвета подобраны так, чтобы обеспечивать максимальный контраст информации и привлекать внимание яркими акцентами, которые отсылают к уральским самоцветам, сдобренным национальным башкирским колоритом.

В скором времени, помимо директивных указателей, по всему городу появятся информационные и парковые стенды, маршрутные стелы, таблички на объектах культурного наследия, карт-схемы шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями.

Фото опубликовал 12 декабря Ратмир Мавлиев.