Названы самые востребованные профессии в Башкортостане

Исследовательский центр сервиса SuperJob подготовил отчет о состоянии рынка труда Башкортостана в 2023 году.
Наибольший прирост количества вакансий в этом году наблюдался в сфере промышленности – их количество увеличилось на 127%.
Прежде всего речь идет о квалифицированных инженерно-технических работниках и мастерах.
Следом идет сфера транспорта и логистики – +68%.
Здесь требовались в основном водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие.
На третьем месте по годовому приросту вакансий – сфера ремонта и сервисного обслуживания (+56% вакансий).
Требовался в основном персонал автосервисов и ремонтники различного торгового и промышленного оборудования.
Далее – ритейл. В этой сфере больше всего вакансий в целом, и за год их количество увеличилось на 34%.
Требуются кассиры, продавцы и администраторы магазинов.
Замыкает топ-5 сфера строительства, где также требуются инженеры и рабочие (+26% вакансий).
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