Названы самые востребованные профессии в Башкортостане

Наибольший прирост количества вакансий в этом году наблюдался в сфере промышленности – их количество увеличилось на 127%.

Прежде всего речь идет о квалифицированных инженерно-технических работниках и мастерах.

Следом идет сфера транспорта и логистики – +68%.

Здесь требовались в основном водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие.

На третьем месте по годовому приросту вакансий – сфера ремонта и сервисного обслуживания (+56% вакансий).

Требовался в основном персонал автосервисов и ремонтники различного торгового и промышленного оборудования.

Далее – ритейл. В этой сфере больше всего вакансий в целом, и за год их количество увеличилось на 34%.

Требуются кассиры, продавцы и администраторы магазинов.

Замыкает топ-5 сфера строительства, где также требуются инженеры и рабочие (+26% вакансий).