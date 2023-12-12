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Названы самые востребованные профессии в Башкортостане

Исследовательский центр сервиса SuperJob подготовил отчет о состоянии рынка труда Башкортостана в 2023 году.

Наибольший прирост количества вакансий в этом году наблюдался в сфере промышленности – их количество увеличилось на 127%.

Прежде всего речь идет о квалифицированных инженерно-технических работниках и мастерах.

Следом идет сфера транспорта и логистики – +68%.

Здесь требовались в основном водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие.

На третьем месте по годовому приросту вакансий – сфера ремонта и сервисного обслуживания (+56% вакансий).

Требовался в основном персонал автосервисов и ремонтники различного торгового и промышленного оборудования.

Далее – ритейл. В этой сфере больше всего вакансий в целом, и за год их количество увеличилось на 34%.

Требуются кассиры, продавцы и администраторы магазинов.

Замыкает топ-5 сфера строительства, где также требуются инженеры и рабочие (+26% вакансий).

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