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В парламенте Башкортостана предупредили о скором закрытии большинства магазинов разливных алкогольных напитков

Борьба с называемыми «наливайками» продолжается и выходит на новый уровень: парламентарии республики уже готовят новые ограничительные меры.

Неделю назад мы писали о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Теперь регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе и барах, ограничивать время продажи алкоголя в них, если они расположены в жилых домах или поблизости.

Сегодня, 12 декабря, спикер республиканского парламента Константин Толкачев подтвердил, что как только федеральный закон будет утвержден, в кратчайшие сроки в Башкортостане появятся новые ограничения, призванные «раз и навсегда поставить точку в этой проблеме».

«Наливайки» зачастую располагаются в жилых домах или поблизости, и на них поступает множество жалоб, так как они притягивают сомнительную публику со всего района.

«Мы уже работаем над ограничительными мерами, учитывая в том числе наработки прежних лет. Мы также ждем предложений от граждан, чтобы как можно более результативно, в интересах населения подготовить закон и обеспечить его безусловное исполнение.

Я бы рекомендовал предпринимателям, задействованным в этой сфере, не дожидаясь ограничительных мер, уже сейчас задуматься и самим инициировать переход на более цивилизованные виды бизнеса», – написал Толкачев в соцсетях.

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