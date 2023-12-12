Мэрия Уфы утвердила проект застройки территории между Ветошниково и Романовкой

Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:

– два 12-15-этажных жилых дома с детсадом на 90 мест и встроенными предприятиями обслуживания;

– 14-этажный жилой дом;

– шесть пятиэтажных жилых домов;

– детсад на 190 мест;

– два 4-8-этажных корпуса торгового комплекса с паркингом на 499 мест и физкультурно-оздоровительным комплексом;

– паркинг на 170 мест.

Это помимо уже строящихся в кварталах домов.