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Мэрия Уфы утвердила проект застройки территории между Ветошниково и Романовкой

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории между населенными пунктами Ветошниково и Романовка в Демском и Ленинском районах.

Чертеж: администрация Уфы

Чертеж: администрация Уфы

Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:

– два 12-15-этажных жилых дома с детсадом на 90 мест и встроенными предприятиями обслуживания;

– 14-этажный жилой дом;

– шесть пятиэтажных жилых домов;

– детсад на 190 мест;

– два 4-8-этажных корпуса торгового комплекса с паркингом на 499 мест и физкультурно-оздоровительным комплексом;

– паркинг на 170 мест.

Это помимо уже строящихся в кварталах домов.

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