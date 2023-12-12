Мэрия Уфы утвердила проект застройки территории между Ветошниково и Романовкой

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории между населенными пунктами Ветошниково и Романовка в Демском и Ленинском районах.
Чертеж: администрация Уфы
Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят:
– два 12-15-этажных жилых дома с детсадом на 90 мест и встроенными предприятиями обслуживания;
– 14-этажный жилой дом;
– шесть пятиэтажных жилых домов;
– детсад на 190 мест;
– два 4-8-этажных корпуса торгового комплекса с паркингом на 499 мест и физкультурно-оздоровительным комплексом;
– паркинг на 170 мест.
Это помимо уже строящихся в кварталах домов.
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