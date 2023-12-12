Башкортостан в 2024 году получит 404 млн рублей на создание новых мест в школах

Документ от восьмого декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Башкортостан в 2023 году в общей сложности получит 258,7 млн рублей, а в 2024 году – 404,8 млн рублей.

Для сравнения, Татарстан получит 221,3 млн рублей в этом году и 346,3 млн рублей в следующем. Челябинская область – 484,9 млн рублей в этом, но на 2024 год субсидии не запланированы.