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Башкортостан в 2024 году получит 404 млн рублей на создание новых мест в школах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 и 2024 годы.

Документ от восьмого декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Башкортостан в 2023 году в общей сложности получит 258,7 млн рублей, а в 2024 году – 404,8 млн рублей.

Для сравнения, Татарстан получит 221,3 млн рублей в этом году и 346,3 млн рублей в следующем. Челябинская область – 484,9 млн рублей в этом, но на 2024 год субсидии не запланированы.

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